Sérgio Conceição: «Num clube como o FC Porto, se não houver pressão, eu crio-a»

A obrigação de vencer o Young Boys para aspirar a poder continuar na Liga Europa não assusta Sérgio Conceição, para quem a pressão faz parte do dia-a-dia de qualquer profissional que trabalhe ao serviço do FC Porto."Num clube como o FC Porto, se não houver essa pressão, faço questão de criá-la. A minha forma de ser é competitiva. A pressão faz parte do nosso dia-a-dia. Todos os pontos são importantes e amanhã sabemos da responsabilidade de que temos, do que é a história do FC Porto e sabemos que temos que dar mais e melhor", referiu o técnico, que não escondeu, ainda assim, que do outro lado estará uma equipa forte."É uma equipa que tem dado uma resposta boa no campeonato e que na Europa ganhou aqui 2 jogos. É uma equipa forte fisicamente, com jogadores incrivelmente capazes, de bom nível. O nosso grupo é bastante competitivo, equilibrado, qualquer uma das equipas pode lutar pelo 1º lugar. A nós cabe-nos fazer melhor do que nas últimas duas saídas. Isso tem a ver com a eficácia ofensiva e com sermos mais eficazes defensivamente", apontou.E prosseguiu com a ideia: "Tivemos muitas oportunidades na Holanda, 2 ou 3 na Escócia que se tivéssemos marcado a história seria diferente. E depois defensivamente cometemos erros que normalmente não cometemos. Temos que ser mais eficazes para poder ganhar o jogo amanhã, que é essencial para nós", sublinhou.