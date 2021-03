Sérgio Conceição, o apoio dos adeptos e a 'cobrança': «Ainda me deves um campeonato!»

Com o público ainda longe das bancadas, Sérgio Conceição foi questionado esta segunda-feira se gostaria que os adeptos do FC Porto colocassem algumas bandeiras à janela amanhã, dia de jogo com a Juventus para a Champions, à semelhança do que Scolari havia pedido aos portugueses no Euro'2004.





"Sou português não sou brasileiro, com o máximo respeito. Conheço os adeptos do FC Porto há umas dezenas de anos, não precisam dessas manifestações para mostrar essa paixão, isso sente-se. É como entrar em casa de alguém e sentir uma energia positiva. Aqui sente-se, em tudo. Quando se vai à rua, supermercado, quando se entra aqui, sente-se de forma forte. Primeiro dizem "é para ganhar" e à terceira é que dizem 'bom dia'! Já contei esta história: um dia estava a fazer a minha corrida junto ao rio e passou um adepto, com um menino. Eu ia a correr, já uns metros depois, e ele diz "ainda me deves um campeonato' (risos). Sente-se esse apoio, essa paixão, esse estar presente", afirmou o treinador em conferência de imprensa.