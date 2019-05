Sérgio Conceição: «O compromisso era sermos primeiros no fim deste jogo»

Sérgio Conceição analisou a goleada do FC Porto ao Nacional frisando que a equipa cumpriu bem o que estava delineado, deixando ainda uma palavra de alento aos insulares, que desceram de divisão, e prometendo lutar até ao fim pelo campeonato."A pressão faz parte do nosso dia-a-dia, somos muito exigentes no nosso trabalho. Era um jogo que podia complicar-se porque era uma final para o Nacional, num dia muito quente. O Nacional tem boas individualidades, tornámos o jogo mais fácil, muito focados no objetivo e no que foi planeado para explorar as fragilidades defensivas. Conseguimos muitas oportunidades, o resultado espelha o que se passou. Uma palavra ao Nacional, um clube que nos habituámos a ver na primeira divisão e espero que em breve esteja outra vez, não só pela sua massa adepta, também pelo clube em si, um clube sério que faz parte da nossa I Liga.""Vamos encará-la no avião para o continente. Tínhamos de fazer o nosso trabalho, o compromisso era sermos primeiros no fim deste jogo. Temos mais um ponto do que o rival, não dependemos de nós. Vamos querer ganhar o último jogo no Dragão e depois vamos ver o que vai acontecer.""Os nervos estão sempre presentes e, quando não os há, arranjamos motivos para tê-los. Estou tranquilo nesse sentido."