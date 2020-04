Sérgio Conceição: «O Danilo é fisicamente um animal e é um excelente rapaz»

Sérgio Conceição esteve à conversa com Fábio Cannavaro, esta sexta-feira, e abordou vários temas, como a luta pelo título, o surto de coronavírus e a vida difícil de se ser treinador.





No entanto, o técnico do FC Porto dispensou também algum tempo a falar de jogadores em concreto, como, por exemplo, de Felipe, Herrera e Militão, "que estão no Atl. Madrid e no Real Madrid", e do capitão Danilo, a quem teceu vários elogios."Se há jogadores, se há um plantel que permite controlar o jogo com a bola, isso é importante. A qualidade fá-lo. Nós temos muita qualidade e já lançámos jogadores. Felipe, Herrera, no Atl. Madrid, Militão no Real Madrid", apontou o técnico, antes de ser interrompido por Cannavaro, que lhe perguntou precisamente por Danilo."O Danilo? O Danilo é fisicamente um animal, é o nosso capitão e é um excelente rapaz", garantiu o líder dos dragões, antes de revelar um gozo especial por treinar jogadores experientes, como aconteceu com Iker e acontece ainda com Pepe."Esses jogadores muitos experientes criam uma relação fantástica treinador – jogador. Entendem-nos, compreendem-nos. Não sou um treinador fácil, não sou. Sou igual para todos. É igual 17 ou 37. A maneira como os protejo, os moldo, é igual. Mas com os jogadores com experiência tiramos coisas boas, não só dentro de campo, mas também fora", vincou.