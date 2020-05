Sérgio Conceição: «O FC Porto deu-me tudo o que não tive na vida»

Sérgio Conceição entrou para os juniores do FC Porto aos 17 anos. Oriundo de uma família e humilde de Coimbra, o atual técnico dos dragões não esquece as dificuldades que foi obrigado a ultrapassar na vida e, numa entrevista à página do Facebook do FC Porto, revelou-se grato pelas condições que o clube lhe proporcionou.





"O FC Porto deu-me tudo o que não tive na vida. A possibilidade de crescer, de me formar, de ir para a frente e passar patamares", sintetizou o técnico que não escondeu que sentiu dificuldades quando foi transferido para a Lazio: "No FC Porto, quando o filho de alguém ficava doente, as nossas mulheres ligavam para as mulheres desses jogadores para perceber o estado de saúde. Se alguém estivesse em baixo porque tinha acontecido algo, combinávamos entre nós e íamos jantar. Isto em Itália não existia. Os jogadores já estavam num patamar diferente. Eu apanhei um misto de experiência com gente nova".Recordando que em Roma teve de ver "onde estava a pisar", o internacional português revela que os primeiros tempos em Itália foram duros. "Não foi fácil, porque com 22 ou 23 anos, com aquela irreverência toda e alguma ignorância à mistura, no sentido de não perceber que terreno pisava...não foi fácil. Eu só pensava em dar tudo no treino e ser titular. E depois, aos poucos foi conhecendo conhecendo quem está à volta. Vamos percebendo e adquirindo conhecimento, e percebendo que as coisas são diferentes daquilo que me lembrava na altura", garante o responsável ténico que no seu primeiro ano na Lazio foi utilizado em 44 jogos, e ajudou o clube romano a conquistar uma Taça das Taças e a Supertaça de Itália.