Sérgio Conceição, o jogo com o Boavista e os festejos de São João

Sérgio Conceição admite que muita coisa mudou desse o início da temporada, mas garante que se mantém o "empenho", a "determinação" e a "vontade" de terminar com o objetivo de serem campeões.





"Tudo é diferente, para todos. Há situações antes planeadas que vimos cortadas. Isso já foi falado. Depois no final da época poderemos fazer um resumo. Agora o empenho é o mesmo, como a vontade e determinação. Isso é o mais importante", afirmou o técnico."Somos o FC Porto. Cabe-nos sermos mais eficazes para ganhar e sermos campeões", "vamos para o fim do campeonato e os jogos ganham o seu peso. A intenção é dependermos só de nós", sublinhou.Quanto ao facto do dérbi da Invicta coincidir com a noite de São João, o treinador portista espera que tudo decorra dentro da normalidade: "As pessoas ultimamente têm tido, na região norte, grande respeito pelas normas de segurança propostas, ao contrário de outras regiões do país, como sabemos. Espero o mesmo comportamento que as pessoas têm tido. Que decorra normalmente e cada um no seu espaço festeje a vitória e o São João."