Sérgio Conceição: «O meu filho vive na mesma casa que eu e vem para o treino de táxi ou com os irmãos»

Francisco Conceição tem sido um dos jogadores em evidência nos últimos jogos do FC Porto. Será que vai ser titular frente ao Sporting? Sérgio Conceição não foi esclarecedor.





"Se está capacitado? Está, por que não há-de estar? Quando eu achar que é o momento certo para utilizar determinado jogador, utilizo; quando achar que deve ficar no banco, na bancada ou em casa, fica. Quando entro no Olival fecho a cortina e sou treinador do FC Porto. O meu filho vive na mesma casa que eu, ainda não tem carta, vem para o treino de táxi, com os irmãos... Uma vez trouxe-o e deixei-o lá em cima, ficou uma azia dos diabos. Entro como treinador do FC Porto não como pai do Francisco, do Rodrigo, do Sérgio, do José, do Moisés...", disse o treinador do FC Porto em conferência de imprensa.