Sérgio Conceição: «O presidente às vezes prega-me umas partidas jeitosas...»

Pinto da Costa disse recentemente que Sérgio Conceição é o treinador da história recente do clube mais parecido com José Maria Pedroto e o técnico disse esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, sentir-se "encolhido" e "honrado" com as palavras do presidente.





"Vejo com agrado, vocês [jornalistas] sabem a admiração que tenho, não só pelo nosso presidente mas também pelo senhor Pedroto. É uma honra e uma grande responsabilidade, o presidente às vezes prega-me umas partidas jeitosas...", disse Sérgio Conceição."São pessoas que admito e que tenho como ídolos, duas referências do nosso clube: o presidente no dirigismo e e o senhor Pedroto, como treinador. Fico encolhido, é uma responsabilidade grande", acrescentou.