Sérgio Conceição, o quarteto sul-americano, o último a sair e a 'culpa' de Pinto da Costa

O FC Porto defronta no domingo (17H30) o V. Setúbal em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Este sábado, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição esclareceu que tem apenas dois jogadores indisponíveis, comentou as palavras de Toni Conceição sobre Aboubakar e não deixou de falar sobre os dragões e ouro."Não sabemos bem o que vamos encontrar, até porque vem novo treinador, novas ideias, novos esquemas táticos, novas dinâmicas, todavia o importante passa por conseguirmos passar esta eliminatória. É um jogo um pouco mais difícil nesse sentido, mas temos uma ambição enorme em chegar à final".Vamos apresentar o onze que dá melhores garantias, tendo em conta também os jogadores que estiveram aos serviços das seleções. À exceção do Pepe e do Baró todos os jogadores estão disponíveis para ser convocados.O Aboubakar esteve lesionado durante sete meses e para encontrar o ritmo competitivo desejado tem de treinar bem. Sobre o António [Conceição] - gosto do nome, principalmente por causa do Conceição - não li o que ele disse, li as letras gordas dessa notícia, não me vou alongar muito sobre o conteúdo, a opinião do selecionador dos Camarões é uma, a minha é outra. Poderá ter pontos em comum, mas importa percebermos que o Aboubakar esteve lesionado durante sete meses, precisa de treinar muito e bem para encontrar ritmo competitivo. Se o António Conceição o encontrou num bom patamar, fico contente, é sinal de que aqui, no FC Porto, se trabalha bem. Fico muito contente por aquilo que tem sido o trabalho da equipa médica"O meu dragão de ouro é vir trabalhar para aqui todos os dias. Ainda ontem saí daqui às 7 da noite, mas às vezes também sou o primeiro (risos). Quase sempre sou o último a sair destas instalações. Trabalho numa casa que gosto muito e essa é a minha alegria. Claro que fico feliz pelos jogadores me cumprimentarem, mas isso estende-se à equipa técnica, até porque somos uma família. O que os jogadores fizeram não estava planeado, foi instintivo.Todos os ciclos são de grandes decisões, até porque quando empatamos um jogo já é muito mau, perder nem se fala. O FC Porto está habituado a essa pressão, uma pressão que tem a ver com a paixão e culpabilizo o nosso presidente porque ganhou tudo, é o mais galardoado da história. A nova geração de adeptos do FC Porto está sempre habituada a ganhar jogos e títulos. Se calhar não se lembram que o clube esteve 19 anos à espera de ganhar um título. É um tempo que já lá vai. As pessoas com mais idade ainda se lembram desse período menos ganhador"