Sérgio Conceição: «O que conta é a inspiração e a transpiração»

Assessor 'travou' questão para Conceição: «Sei que têm de encher chouriços mas não à custa desta conferência»

Sérgio Conceição sublinhou a importância do FC Porto depender apenas de si para continuar em frente na Liga Europa, mostrando-se confiante num resultado postivo frente ao Feyenoord."A nossa responsabilidade é sempre a mesma, a de ganhar os jogos. Não tem sido um trajeto fácil na Liga Europa. Tivemos a particularidade de num jogo muito difícil trazer a decisão para o Dragão amanhã, num jogo que queremos muito ganhar", afirmou o treinador portista na conferência de antevisão do encontro."Este era um grupo muito equilibrado. Foi uma fase de grupos difícil. Espero que amanhã estejamos todos contentes no final do jogo. Disse que éramos teoricamente os mais fortes, mas isso é teoria. O que conta é a inspiração e a transpiração", sublinhou o técnico."Representar o FC Porto numa competições destas é fantástico, mas queríamos estar na Liga dos Campeões. Não foi possível por demérito nosso também, não só no que foram os dois jogos. O que queremos neste momento é ir para a frente nesta competição. O FC Porto tem de estar sempre nas competições europeias", garantiu Sérgio Conceição salientando mais uma vez: "Conseguimos trazer a qualificação para a última jornada. Estamos todos conscientes do que somos capazes de fazer. Estou extremamente confiante no que vamos fazer no jogo de amanhã."