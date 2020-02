Sérgio Conceição: «O que se passou aqui foi lamentável»

Foi quase em lágrimas que Sérgio Conceição surgiu na zona de entrevistas rápidas da SportTV, numa breve declaração na qual deixou duras críticas aos insultos racistas de alguns adeptos do Vitória na direção de Moussa Marega, que motivaram mesmo a saída de jogo do maliano. Conceição revelou mesmo que o seu avançado foi visado por uma falange de adeptos desde o aquecimento.





"Aquilo que tenho a dizer... Perdoem-me as pessoas de não falar do jogo, da dinâmica, etc. mas o jogo passa para segundo plano quando algo do género acontece. Estamos completamente indignados. Sei bem da paixão que existe aqui em Guimarães pelo clube, mas sei que a maior parte dos adeptos não se revê naquilo que sucedeu, com um pequeno grupo de adeptos a insultar o Moussa desde o aquecimento. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, altura, cor do cabelo, cor da pele. Somos humanos, merecemos respeito e o que se passou hoje aqui foi lamentável", disse o técnico portista visivelmente emocionado.