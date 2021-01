Sérgio Conceição: «O que vem de fora pouco ou nada me influencia»

Sérgio Conceição espera um jogo difícil amanhã na Madeira, frente ao Nacional, mas o treinador do FC Porto só pensa no triunfo e na presença na fase seguinte da Taça de Portugal.









Deslocações e muito tempo fora da 'bolha'

"A preocupação é diária. Tentamos ao máximo ter essa responsabilidade de perceber que nos devemos proteger, a nós e aos outros. Aqui as coisas são cumpridas a 100 por cento e alertamos os jogadores para que fora daqui as coisas sejam feitas da mesma forma. O que vier há de vir, mas tenho a certeza que as coisas têm corrido bem nesse sentido e que os jogadores estão alertados para o perigo."



Evolução de Taaremi

"Não gosto muito de falar individualmente dos jogadores... O Taaremi teve o seu trajeto normal, teve um período de adaptação e uma coisa muito importante: sentiu que no Rio Ave as coisas eram diferentes - o jogo, a forma como ele estava em campo, quando a equipa tinha bola e principalmente quando não tinha bola. Há processos que ele precisava de entender para depois ser um jogador decisivo com regularidade. Não estou a falar só de golos. Estava mais tristonho quando chegou aqui, mas isso foi importante, apesar da pressão externa para ele jogar. Se jogasse na altura as coisas não tinham corrido tão bem. Foi isso que aconteceu. Pouco ou nada me influencia o que vem de fora, só o que se passa nos treinos."



Pandemia e jogadores em casa durante 10 dias

"Ontem falei com os jogadores que estavam em casa e disse-lhes que não preciso de falar com eles diariamente para saber o que fazem em casa porque a informação chega. Esse trabalho é feito de acordo com o estado físico deles, mas são acompanhados diariamente, quase de hora a hora, para que quando regressarem estejam o mais próximo possível do que é a forma ideal para competir. É isso que fazemos. Têm um acompanhamento muito bom a todos os níveis."









"Se vamos ter um Nacional igual ao que defrontámos no campeonato não faço ideia. A estratégia e o onze não podemos prever, mas a dinâmica da equipa sim. Não espero algo de muito diferente do que têm feito, nomeadamente contra nós.""Sabemos que é um jogo que tem de se decidir amanhã, que vale uma passagem na Taça de Portugal, que é um objetivo que nós temos. É importante para nós porque só podemos atingir a final se passarmos este jogo. Sabemos as dificuldades que vamos ter pela frente, vamos ver as condições do relvado e do tempo, isso condiciona um pouco a preparação porque pode condicionar a escolha de um ou outro jogador.""Isso está dentro do meu pensamento para este jgo. Tivemos um relvado difícil no jogo com o Famalicão, o Nacional também teve um relvado difícil, um esteve gelado e o outro empapado. Temos de ser mais fortes do que isso poque, independentemente do relvado e das condições de tempo, temos de ganhar o jogo.""É o que temos. Temos de jogar, temos de ir à Madeira ganhar o jogo e meter em campo o melhor onze. Não há outra forma de dar a volta às coisas. O Nacional tem o 4º jogo seguido em casa, jogou no mesmo dia que nós... Há esta viagem, é sempre mais confortável preparar um jogo para jogar em casa. Temos um grupo algo limitado, por causa da pandemia, mas temos de ultrapassar isso e tenho a certeza que vamos dar uma boa resposta."