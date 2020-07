Sérgio Conceição, o sócio de 96 anos que se "levantou sozinho" após o título e a foto de Maxi

Questionado sobre se o regresso de Jorge Jesus ao Benfica 'ofuscou' as celebrações do título do FC Porto, Sérgio Conceição respondeu com uma curiosa história





"Antes de vir para aqui estava a ver a notícia do sócio 4520 do FC Porto que, com 96 anos, Carlos Sotto-Mayor, estava na cama muito fraco. No dia do jogo com o Sporting, depois da vitória, conseguiu levantar-se sozinho e caminhar. É uma história fabulosa, um portista de uma força incrível. Como também posso dar o exemplo do Maxi [Pereira] que me enviou a foto onde estava a festejar perto dos Aliados... É para ver a força dos apaixonados pelo clube, daquele sócio ou do Maxi.... isso é que é de valorizar. Tudo o que não controlamos, o que vem na imprensa, o que de uma forma intencional ou não vem cá para fora, não nos pode perturbar minimamente. Dou os parabéns aos adeptos pela forma como festejaram e como respeitaram muito do que se lhes exige. Entendo a sua pergunta, mas há que olhar para as nossas gentes e usufruir do que já passou", afirmou o treinador dos dragões este domingo em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense (amanhã, 21H15).