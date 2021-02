Sérgio Conceição: «Olha-se para a equipa do Sporting e percebe-se que é fácil desmontar»

Sérgio Conceição reconhece que o Sporting vai criar dificuldades mas diz que o FC Porto está bem preparado e tem o adversário bem estudado.





"Todos somos treinadores e cada um tem a sua forma de analisar. O futebol é simples, não sofrer - o Sporting tem conseguido - e marcar. Nós somos o melhor ataque mas temos sofrido. O Sporting é equipa bastante pragmática, sabe o que quer no seu jogo, que é um jogo difícil para os adversários. Utiliza muito bem a largura e a profundidade. Defende com muita gente. Às vezes a simplicidade é o mais difícil de executar no futebol. Acho que hoje em dia já não existe. Isto começou com o tiki-taka do Barcelona. Pensam que isso se deve utilizar em todas as equipas, mesmo não tendo jogadores sem essas características. A simplicidade às vezes é o mais difícil de executar no futebol. Olha-se para a equipa do Sporting e percebe-se que é fácil de desmontar, é fácil perceber como joga, mas se não formos competentes...", referiu na conferência de imprensa.Questionado se o clássico é decisivo respondeu: "É um jogo onde podemos ganhar 3 pontos e não deixar o adversário direto ganhar. Tem essa importância. Todos os jogos agora na 2.ª volta ganham o seu peso e a sua importância", disse o treinador do FC Porto.Questionado sobre se o FC Porto está mais pressionado do que o Sporting, Conceição atirou: "Estamos habitualdos a jogar Champions, jogos que definem se passamos ou não, finais... A pressão é sempre a pressão de se representar um clube como o FC Porto. É uma pressão boa, que gostamos. Há sempre o mediatismo de ser um clássico, mas isso não retira o foco do jogo, do trabalho, para esse mesmo jogo".