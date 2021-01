Sérgio Conceição: «Olhamos para o primeiro lugar porque é lá que queremos estar»

No segundo lugar da tabela de classificação, o FC Porto visita amanhã o Famalicão (21 horas) em jogo da 13.ª jornada. Esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Sérgio Conceição considerou que o facto dos dragões terem ultrapassado o Benfica na última jornada e terem agora apenas um 'rival' pela frente, o Sporting, não mexe com os azuis e brancos.





"É igual, olhamos para o primeiro porque é lá que queremos estar. Para isso é preciso ganhar e continuar a dar boa resposta, como temos feito. Estamos à mesma distância da semana passada, temos de encurtá-la para estar em primeiro. É importante estar em primeiro em maio, mas se pudermos estar já lá em cima, melhor ainda"."Não posso comentar. Não posso dar uma sugestão ou opinião do que acho que é benéfico para o futebol português em função de reuniões com treinadores que vamos vendo na UEFA. Mas não posso ter aqui a minha opinião e as minhas sugestões, não as posso dar"