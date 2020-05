Sérgio Conceição: «Óliver teve uma lágrima no olho durante uma semana para se ir embora»

Sérgio Conceição explicou o processo de saída de Óliver Torres do FC Porto para o Sevilha no verão passado. Sublinhando que toda a gente pensa que "tudo o que são entradas e saídas metem o seu selo", o treinador lembrou que o médio desejava ir embora.





"O Óliver é um miúdo fantástico. Teve passagem positiva pelo FC Porto. No primeiro ano deu o seu contributo como outros deram, era um jogador acarinhado por muitos adeptos, mas não podemos esquecer que o FC Porto vive dias difíceis. É difícil segurar jogadores a um ano de fim do contrato e que têm vontade de ir embora. Eu não posso contrariar, mas sim comunicar à direção o que foi uma semana de choro. Ele teve uma lágrima no olho durante uma semana para se ir embora. Não se sentia mais confortável para jogar no FC Porto. Queria dar um passo em frente na carreira principalmente a nível familiar", referiu Conceição no programa de Facebook 'FC Porto em casa'."Estamos a falar de um jogador que teve jogos e rendimento, mas há que analisar o encaixe também. Não estou a sacudir água do capote, estou a dizer que foi uma decisão em conjunto da importância da operação. A estima que tinha pelo Óliver é a mesma que tinha quando cheguei. Agora, há coisas que eu, como treinador, não sou capaz de controlar. Estamos a ser orientados por possivelmente o melhor dirigente de todos os tempos", acrescentou o treinador.