Sérgio Conceição orientou mais uma sessão de olhos postos no Sp. Braga

O Plantel do FC Porto realizou esta quinta-feira no Olival o penúltimo treino antes do encontro da última jornada da Liga NOS frente ao Sp. Braga, agendado para este sábado às 21h15 no Municipal de Braga.





Iván Marcano e Sérgio Oliveira continuam em tratamento às respetivas lesões, sendo ambos cartas fora do baralho para o desafio frente aos minhotos.Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira a partir das 11h. Às 12h30, Sérgio Conceição faz a antevisão da partida em conferência de imprensa no auditório do centro de estágios.