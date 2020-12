Sérgio Conceição: «Os que entraram estiveram um pouco acima de toda a gente»

Naturalmente satisfeito pela vitória conseguida em Guimarães, Sérgio Conceição começou a sua análise por abordar a inclusão surpresa de Romário Baró no onze, explicando que tal se deveu à impossibilidade de utilizar Otávio, médio que foi castigado na véspera desta partida. Por outro lado, o técnico portista enalteceu a reação dos seus pupilos perante as duas situações de inferioridade, mas ainda assim deixou reparos à forma como a equipa foi reativa.





"O plano inicial tinha a ver com a preparação para o jogo... E depois perceber em estágio que um jogador importante não poderia jogar. Cria sempre dificuldades, porque os jogadores não são iguais. Tentei não mudar com o que foi planeado, por isso entrou o Romário, que pisava os mesmos terrenos de acordo com o que queria de um ala esquerdo. Saiu por causa do amarelo, não por estar a jogar mal. Com o jogo em transição podia ser perigoso. O Pepe sai por lesão. A partir daí, depois de o Vitória ter marcado na primeira vez que vai à baliza, fomos atrás do empate. Conseguimos, criámos mais ocasiões e na segunda parte voltamos a ficar atrás do resultado, na sequência de uma perda de bola numa zona onde não podemos perder. A reação foi sempre boa", disse o técnico portista, à SportTV+."Fomos reativos e eu não queria isso. Queria que mandássemos no jogo, que fossemos uma equipa com caudal ofensivo, com situações para fazer golo e que não tivéssemos uma ou outra perda de bola que comprometesse a equipa. Estivemos sempre equilibrados, mesmo o Sarr, jogando no lado direito, deu uma excelente resposta. Aliás, os que entraram estiveram um pouco acima de toda a gente, pois deram algo à equipa, que era o que precisava", elogiou.Por outro lado, Conceição abordou a partida menos bem conseguida de Zaidu e deixou claro que tal não se deveu à oposição de Quaresma, mas sim por ter sido um dia menos bom. "Não sei se pesou [ter o Quaresma pela frente], mas para mim os jogadores têm o mesmo peso. O que tem de fazer não tem de ser condicionado por quem está pela frente, mas o que está planificado. Tem de perceber o que tem de fazer. Não esteve tão bem, mas é completamente compreensível para um jogo que vem num contexto fantástico, quando se diz que já não se fala no Alex Telles por causa dele... Não teve a ver com o Quaresma, mas sim por ter sido um dia menos bom", concluiu.