Sérgio Conceição: «Os treinadores estão sempre à disposição e com as malas prontas»

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira o atual momento do FC Porto. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Setúbal (amanhã, 18 horas), o técnico dos dragões falou da união nos azuis e brancos, do mercado e também das "malas" dos treinadores.





São jogos sempre difíceis. Não há um jogo de competições nacionais que seja fácil. Tentamos ultrapassar as dificuldades na preparação. Estamos atentos àquilo que foi a mudança de treinador, a equipa está mais consistente, não só ao nível defensivo. Sofre poucos golos, mas também conseguiu dar momentos interessantes nas dinâmicas ofensivas. É uma equipa que está bem melhor.Os treinadores gostam de ter todos os jogadores à disposição. Faltando alguns elementos com mais minutos, fazem falta. Mas não me costumo agarrar a isso. Olhamos para quem está à disposição. Formamos assim o melhor onze. Se gostaria de ter toda a gente disponível? Gostaria. Até porque não se pensava que estas lesões durassem tanto tempo. Ficávamos mais fortes se toda a gente estive disponível fisicamenteAcho que o jogo difícil que iríamos ter, em termos emocionais, era a seguir à final da Taça e isso verificou-se na primeira parte do jogo com o Gil Vicente. Aqui ou ali, houve sinais de alguma intranquilidade que são naturais. Faz parte daquilo que é o futebol, mas está completamente ultrapassado. Estamos preparados para prosseguirmos a nossa caminhada para o nosso grande objetivo, que é ganhar o campeonato. Não há clube que consiga ganhar sem união. Estou a falar desde do roupeiro até ao nosso grande presidente. Por natureza, gosto de estarmos muito focados no nosso trabalho diárioTrabalhar em cima de vitórias é sempre mais fácil do que trabalhar depois de perdemos uma Taça. Aquilo que eu disse no final do jogo da Taça da Liga, disse-o de forma sincera. Era o meu sentimento no momento. Nos clubes de topo que lutam por títulos, a união é fundamental. Dou muita importância desde do tratador da relva ao nosso presidente. Os treinadores estão sempre à disposição e com as malas prontas. Os treinadores vivem daquilo que são os resultados. Enquanto o presidente achar que eu tenho qualidade e capacidade para aqui estar, eu estarei. Vivemos dos resultados. O passado interessa pouco. Aquilo que poderá ter sido importante num passado recente deixa de ter preponderância naquilo que é a opinião dos adeptos. Não nos podemos esquecer é que nos últimos 25 títulos possíveis, o FC Porto ganhou dois e dois com a minha equipa técnica e com muitos destes jogadores que estão no balneário. Disse-lhes que não têm de estar intranquilos. Fazemos um trabalho sério e muito dedicado.