Sérgio Conceição: «Otávio não está a 100 por cento»

Sérgio Conceição foi questionado sobre o resultado da gestão operada no jogo com o Boavista, na anterior ronda do campeonato, e reafirmou que Otávio não está a 100%. No entanto, não esclareceu se o médio entra nas contas para a Madeira, ele que fez gelo na coxa assim que saiu do jogo com a Juventus.





"O Otávio vem de lesão, fez 45 minutos com o Boavista, voltou a jogar com a Juventus mas não a 100%. Ele não está a 100%. Entre um jogador que tá a 60 ou 70% e outro que está a 100% e com características diferentes, e não tendo o peso que acham que Otávio tem e nós percebemos o peso que Otávio tem dentro da equipa, se calhar é melhor o jogador que esteja em plenas condições físicas para desempenhar a função. É só isto. Olhando para o jogo, defino estratégia, o que queremos para o jogo, escolho o 11 que acho que interprete melhor o plano. O jogo tem a sua vida, a sua história, vai dando situações que por vezes são impresivisives. A partir desse momento cabe-me ir mexendo na equipa, às vezes dá resultado outras nem tanto, nessas mexidas e no 11 que já disse ter errado algumas vezes", afirmou Sérgio Conceição.