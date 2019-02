Sérgio Conceição: «Pagam-me para arranjar soluções»

Sérgio Conceição antevê uma ida difícil a Tondela para o jogo da 23.ª jornada, mas quer conquistar os 3 pontos para o FC Porto . Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sexta-feira (21h15), o treinador dos dragões falou ainda das lesões e castigos que complicam as suas escolhas para o onze.Os jogos são sempre complicados. Temos 12 jogos, 12 finais, cabe-nos encontrar o caminho para ultrapassar essas dificuldadesPercebemos as características do adversário. Sabemos com o que contamos amanhã. Não há surpresa. O importante é percebermos o que fazer para ganhar os 3 pontos importantes para nósTemos de olhar para as opções que temos e formar o onze que nos dê mais garantias para ganhar o jogo. Gostava de contar com todos, infelizmente não é possível. Há ciclos assim, momentos na época que acontecem por lesão ou castigo estarmos privados de um ou outro jogador, mas temos de arranjar soluções, é para isso que me pagam.Ainda não está a 100% e vamos ver até à hora do jogo se pode ser opção.Foi uma semana curta também. No segundo dia depois da competição, os jogadores ainda estão em recuperação; no 3.º já se está na antevéspera do jogo... Há tantos jogos, uma densidade competitiva, e preparamos o jogo da melhor forma e do que é o conhecimento do adversário, mas principalmente da minha equipa