Sérgio Conceição: «Palavras de Pinto da Costa foram mais um puxão de orelhas...»

Ainda que se tenha mostrado satisfeito com as palavras de Pinto da Costa, que na véspera havia admitido que por sua vontade Sérgio Conceição seria o último treinador da sua longa passagem na presidência do FC Porto, o técnico portista admite que viu nas palavras do líder como um chamar de atenção e um sinal de alerta para o que aí vem.





"Olhando para a história do FC Porto e do presidente, com treinadores como Pedrotto, Robson, Artur Jorge... Ouvir essas palavras deixa-me orgulhoso. Mas isso traz uma responsabilidade danada, porque vivemos de resultados. Tudo o que é feito aqui é em sintonia entre todos. Esse sentimento da parte do presidente é o mesmo aqui da parte da equipa técnica. Espero vê-lo aqui durante muitos anos. Não estou a fazer-lhe nenhum favor, até porque é o mais titulado da história. Os elogios são bons, mas não gosto muito, não sou destas coisas... Entendo as suas palavras como um apertar, dar um puxão de orelhas, de que temos um campeonato para ganhar, é mais isso", considerou.