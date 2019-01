Sérgio Conceição: «Para dançarmos bem, temos que ter um par que corresponda»

Sérgio Conceição sublinhou que "mesmo não jogando bem, o importante é ganhar" ao Sporting amanhã na final da Allianz Cup, em Braga (19h45)."Não tivemos medo de errar em Alvalade [no último clássico da Liga NOS]. Nós é que fomos à procura de vencer o jogo. Mas não sabemos o que o adversário está a pensar em termos estratégicos para o jogo. Eu posso controlar aquilo que a minha equipa faz e estar à espera da postura diferente que o Sporting possa ter. Por ser uma final, mesmo não jogando bem, o importante é ganhar. Como diz - e bem - um treinador, 'para dançarmos bem, temos que ter um par que corresponda'. Não podemos ser uns pés de chumbo.""Não considero anti-jogo. Acho que é estratégia. Considero anti-jogo a demora na reposição de bola, um jogador ficar no chão... O Sporting teve um bloco mais baixo do que era habitual até então e nós não fomos tão dinâmicos. Acho que devíamos ter mais paciência com bola para depois descobrirmos o espaço interior. Mas isso faz parte do que são os nossos princípios. Se fosse andebol, parávamos o jogo e corrigíamos. Mas isso faz parte do jogo. Isso é que é apaixonante: perceber as dificuldades que os adversários nos podem colocar, ser um bocadinho diferente e nós, como FC Porto, ir à procura de contornar essas mesmas dificuldades para conseguirmos os nossos objetivos. Acho que será um grande desafio, um grande jogo, num estádio muito bonito e penso que poderá estar casa cheia, com duas boas equipas e o mais importante é que no fim se fale do futebol jogado e dessas nuances que são tão apaixonantes para os treinadores e deveriam ser para quem comenta. Não comentar o bico da bota mais à frente ou mais atrás ou o jogador que pegou na camisola por uma unha...""É verdade que estamos nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, estamos nas meias-finais da Taça de Portugal e na frente do campeonato, mas isto é sempre tão rápido... O futebol é um recomeçar constante. Se amanhã acontecer algo de negativo à equipa, já se coloca em dúvida uma ou outra situação. Não me iludo pelo momento porque o momento ou o futuro próximo depende de hoje no treino e amanhã no jogo. Vivemos muito jogo a jogo e é o meu sentimento. Não vivo tanto uma vitória porque depois há o próximo e temos que o preparar. Temos noção que temos um título em jogo, queremos ganhá-lo, até porque é um título novo para o nosso museu.""Fizeram treino integrado condicionado e estão aptos. Vamos ver... Têm só um treino praticamente. Ainda é curto para aquilo que eu quero amanhã, mas sinto-me confortável porque são jogadores importantes que recuperaram das lesões. É uma questão de trabalhar para os metermos bem a nível físico. Vamos ver, mas ainda penso que é curto para este jogo. O Danilo é diferente no tempo de paragem. Se não tiver dores, poderá entrar nas contas para o jogo.""Claro que o objetivo é ganhar o jogo nos 90' minutos, mas posso confidenciar-vos que cheguei atrasado porque estivemos a bater penáltis. Nós trabalhamos isso! Eu não estive, estive a observar [risos]. Acho que no ano passado fomos melhores. Lembro-me desses jogos com o Sporting e acho que foram fantásticos, do ponto de vista táticos era uma luta. Acho que por vezes não são realçados esses aspetos, mas é importante. Aliás, eu fiquei furioso por sofrer aquele golo no ano passado com o Benfica."