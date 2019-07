Sérgio Conceição para Mihajlovic: «No final, vamos celebrar outra vitória como nos bons velhos tempos»

Sérgio Conceição deixou uma mensagem de apoio a Mihajlovic que sábado revelou que tem leucemia. "No final, vamos celebrar outra vitória tua, como nos bons velhos tempos. Um abraço, meu amigo", pode ler-se na mensagem publicada pelo treinador do FC Porto no Instagram.





Mihajlovic relatou que sentiu um choque quando lhe soube: "Quando ouvi o diagnóstico foi um choque. Sentei-me durante dias, a chorar, a vida passa-nos diante dos olhos. Não foram lágrimas de medo. Foram de respeito pela doença, vou enfrentá-la de peito aberto, olhos nos olhos, como sempre fiz. Mal posso esperar por começar esta luta. É agressivo mas está ao meu alcance. Expliquei isto aos meus jogadores, disse-lhes que vou ganhar esta batalha. Com a minha tática vou definitivamente ganhar esta batalha. Vou ganhar pela minha família, pelos meus filhos, por todos aqueles que me amam."O treinador explicou que foi por fazer exames regularmente (o pai morreu devido a um cancro) que descobrou que tinha leucemia. "Se não tivesse feito estes testes, nunca saberia que estava doente, só dentro de um ano teria sintomas", referiu.