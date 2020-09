Sérgio Conceição: «Para se jogar no FC Porto não basta ter contrato»

Soares rumou à China, onde vai representar o Tianjin Teda, e na hora do adeus a Portugal, deixou rasgados elogios ao FC Porto e à sua estrutura, elogios que tiveram resposta esta sexta-feira da parte de Sérgio Conceição.





"As palavras dele são de quem não só tinha contrato mas também o sentia. Para se jogar no FC Porto não basta ter contrato. Ele aprendeu que aqui tem de se sentir o clube, os adeptos, as pessoas, o nosso líder, presidente, para perceber a mística deste clube. Vai daqui melhor jogador, melhor homem, e desejo que tenha o sucesso que desejo para a minha equipa, para os meus filhos, para a minha família", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista (amanhã, 21 horas).