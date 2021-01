Sérgio Conceição: «Parabéns aos jogadores, não era nada fácil...»

Sérgio Conceição gostou da exibição do FC Porto no terreno do Gil Vicente, onde venceu por 2-0 e garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal. À TVI24, o técnico portista lembrou não só a qualidade do adversário mas também a influência da intensa chuva no relvado.





"Foi um jogo difícil pelas condições do tempo, num campo pesado, mas entrámos muito bem. Criámos algumas ocasiões para fazer mais do que um golo e ir para o intervalo com mais do que um golo. No segundo tempo demos um pouco de espaço ao adversário porque assim foi estrategicamente definido. Criámos mais ocasiões e podíamos ter chegado ao segundo mais cedo. O Gil teve a bola no poste e nós marcámos no fim. Vitória justíssima pelo que fizemos no jogo. Parabéns aos jogadores, não era nada fácil, pelo tempo e adversário", começou por dizer o treinador sobre o jogo."Em todas as provas entramos para chegar o mais longe possível e isso é a final. Depois é disputá-la para tentar ganhar. Este ano não foge à regra. Agora é descansar, pois o terreno estava muito pesado e na segunda-feira temos jogos importantes. Foi um bom jogo. Os jogadores estão de parabéns pelo esforço que fizeram.""Pequenas mazelas que fazem parte do que é o esforço. São dos mais utilizados e é normal sentirem alguma cosia mas nada de grave."Não está fácil, faço por isso. Obrigado."