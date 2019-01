Sérgio Conceição pede um milagre por Emiliano Sala

As orações de Sérgio Conceição estão com Emiliano Sala. Através da sua conta no Twitter, o técnico do FC Porto deixou uma mensagem de esperança sobre o argentino, cujo voo que o deveria ter levado até Cardiff, no País de Gales, desapareceu dos radares esta segunda feira à noite."Um grande jogador, um grande homem. Alguém que dá tudo, dentro de campo e na vida. Dedicação e determinação incríveis. Se os milagres existem, peço um agora. O meu coração e os meus pensamentos estão contigo, com a tua família e com a família do Nantes", escreveu o técnico.