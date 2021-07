Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sérgio Conceição pega já hoje no comando do FC Porto Entre o Olival e o Dragão, antecipa-se ao regresso do grupo para otimizar plano e começar a definir dossiês





Conceição volta hoje ao trabalho de ‘campo’, 26 dias após a renovação de contrato

• Foto: FC Porto