Sérgio Conceição: «Penso que fizemos uma exibição acima da média»

O FC Portona receção ao Tondela, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Tiquinho Soares (10’ e 32’) e Otávio (51’) fizeram os golos que deixam os dragões novamente a quatro pontos do Benfica, atual líder do campeonato.No final do encontro, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, afirmou que a equipa realizou uma exibição "acima da média", sendo "muito competente" em anular os aspetos mais perigosos da equipa do Tondela, sobretudo o contra-ataque dos beirões."Foi uma boa exibição da nossa parte, mudando um alternância em termos ofensivos. Percebemos que eles podiam vir jogar com uma linha de cinco. Marcamos cedo, tivemos a oportunidade de fazer um ou outro golo, contra uma equipa muito competente fora de portas, que fez 14 pontos. Penso que fizemos uma exibição acima da média, diria", referiu Sérgio Conceição, em declarações à Sport TV."Tinha dito que estamos aqui para trabalhar e perceber o que podemos fazer mais e melhor e juntar aquilo que é oi mais importante no futebol e na vida, que são os resultados. Fizemos um grande jogo, os jogadores estão de parabéns e anulamos aquilo que o Tondela é bom, que é nos contra-ataques.""Nós também somos uma equipa de Liga dos Campeões.""Para já, nada."