Sérgio Conceição e o discurso de Pinto da Costa na roda: «Sentimos o peso da presença dele»

Após a vitória (2-0) na Supertaça frente ao Benfica, Pinto da Costa desceu ao relvado do Municipal de Aveiro e falou pela primeira vez aos jogadores e staff técnico do FC Porto na habitual roda no final dos jogos.





Esta segunda-feira, Sérgio Conceição foi questionado sobre esse momento e revelou ter sido ele próprio a chamar o presidente. "Foi um momento importante. Chamei o presidente para a roda porque sentimos o peso da presença dele junto a nós. Se estivesse mais vezes no relvado mais vezes estaria na roda. Faz parte do grupo e é o nosso líder máximo", afirmou o técnico, na antevisão ao jogo com o V. Guimarães.Sértgio Conceição foi também confrontado com declarações de Pinto da Costa, que garantiu a permanência dos jogadores mais influentes do plantel. O técnico não quis comentar questões do mercado de transferências e aproveitou para dar os parabéns ao presidente."Não vou fugir ao que tenho dito. Continuo a dizer que o mercado fica à porta e não entra cá dentro. Não comento as afirmações do presidente. Tenho é de lhe dar os parabéns por mais um aniversário e desejo, tal como os meus jogadores, vê-lo à frente deste clube por muitos anos e com muita saúde, momentos felizes e conquistas. Quanto a seremos melhor equipa, não é importante. O importante são os resultados, que só se conseguem tendo boas prestações", justificou o treinador.