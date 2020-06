Sérgio Conceição: «Pinto da Costa tem uma inteligência fora do normal»

Sérgio Conceição comentou esta terça-feira o resultado das eleições que conduziram Pinto da Costa a mais uma vitória. O treinador considerou que o "número de sócios que foram votar é bem demonstrativo da vida e força que o FC Porto tem". Além de dar os parabéns aos três candidatos, deixou rasgados elogios a Pinto da Costa.





"É uma referência não só para nós, FC Porto, mas o futebol no mundo, com uma inteligência fora do normal. O melhor dirigente de sempre na minha opinião. Eu espero que possa ajudar a equipa este ano e possamos enriquecer o museu com mais títulos", referiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo (quarta-feira às 19h15).