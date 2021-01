Sérgio Conceição: «Poderia ter sido um resultado histórico»

O FC Porto bateu (4-2) o Nacional, na Choupana, e apurou-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal, numa partida que apenas ficou decidida no prolongamento. No final do encontro, Sérgio Conceição elogiou o desempenho dos seus jogadores, apesar da falta de eficácia na frente de ataque.

"Foi um jogo em que entrámos de uma forma fantástica. Criámos situações suficientes para irmos para o intervalo a vencer. Na segunda parte, numa transição fazem o 2-1, e nós, mais uma vez, com ocasiões suficientes para estarmos na frente. E foi isso. Ocasiões atrás de ocasiões e nós não tão bem no momento do equilíbrio. Se tivéssemos sido eficazes penso que teria sido um resultado histórico", começou por dizer o técnico, em declarações à Sport TV.





"Foi um jogo de grande qualidade da minha equipa mas muito estranho. Sofremos dois golos. Podiam ter feito ainda o terceiro num penálti já perto do fim. Foi estranho nesse sentido, no sentido em que o nosso adversário foi extremamente eficaz.""Tudo o que é esse trabalho coletivo, como o trabalho defensivo, a equipa esteve sempre muito solidária, mas há um ou outro erro individual nosso e o adversário aproveita para fazer golo. É um momento. Não há preocupação. Vejo todos os jogadores bem. Estão de parabéns. Foi um esforço maior do que eu pensava que fôssemos ter hoje. Preferia não ter feito esses 30 minutos [extra]. Agora é preparar para ganhar o jogo com o Benfica.""Havia fadiga muscular do Mbemba e preferi não arriscar. Tendo eu a estratégia definida de utilizar os três centrais, não havia necessidade de trazer o Mbemba e fazer a viagem até à Madeira", terminou.