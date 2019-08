Sérgio Conceição: «Podia dizer mal de alguns empresários...»

Sérgio Conceição referiu esta terça-feira que "podia dizer mal de alguns" empresários, quando questionado sobre as mudanças que houve no plantel do FC Porto para esta temporada."Faz parte do que é o futebol e cada vez mais. O futebol é um recomeçar constante, em todas as situações. No treino de hoje queremos fazer melhor do que ontem. O jogador pensa que abraçar uma carreira fora do clube onde está… Também é verdade que isso existe. Muitos empresários a tentarem cada vez mais – e não estou a dizer mal dos empresários, mas podia dizer mal de alguns - fazer o seu negócio. É difícil manter o plantel durante três anos. É muito difícil lidar com essa situação. Mas não é uma situação que queira falar hoje, o foco é o Krasnodar.É um plantel que nos dá garantias, competitivo. O FC Porto nos últimos 10 anos, os dois em que fez mais pontos foram os últimos, 88 e 85. O primeiro ano foi fantástico, o segundo nem tanto, este ano vamos tentar ganhar o campeonato.""Temos este jogo e depois o Gil Vicente, que também é importante, mas estamos focados neste jogo. Temos um plantel que nos dá totais garantias para termos sucesso em todos os jogos. Aboubakar e Diogo Leite vão estar todo o ano connosco e o Diogo Queiroz vamos ver a melhor solução, se ficar ou jogar na I Liga, porque num futuro próximo pode ser um elemento importantíssimo para nós."