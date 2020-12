Sérgio Conceição: «Não gostei muito dos dois jogos»

Poucos dias depois do triunfo por 4-3 para a Liga NOS, o FC Porto voltou a levar de vencido o Tondela pela margem mínima, agora com uma vitória por 2-1 que coloca os dragões na próxima ronda da Taça de Portugal. Ainda assim, na análise à partida, Sérgio Conceição assumiu que não gostou do que viu em ambas as partidas.





"Os jogos são todos diferentes. Se gostei muito dos dois? Não gostei. Fizemos o suficiente nos dois para acabar com mais quatro golos no outro jogo e hoje mais dois. Gostei da primeira parte, criámos várias ocasiões para aumentar a vantagem. Numa transição do adversário - e aí culpa é minha, fui eu que dei indicação, tínhamos 7 jogadores na área -, eles fizeram o golo. Iniciámos bem a segunda parte, podíamos ter feito o 3-1. Na última meia hora não houve grande perigo, tirando um lance do avançado do Tondela, que cabeceia. Não houve grande perigo de parte a parte, mas o resultado é justíssimo. Passámos e, é importante referi-lo, estamos em todas as frentes. Estamos contentes por isso e os jogadores estão de parabéns", começou por comentar, à SportTV+."Tivemos sempre situações para sair com perigo, mas faltou aqui e acolá uma melhor definição no último terço. Noutras vezes, jogadores que normalmente são bons a definir, não conseguiram o último drible... Mas faz parte do jogo, da vida do próprio jogo, e foi uma vitória sem contestação", frisou.Relativamente à dupla de ataque composta por Taremi e Marega, Conceição diz-se "satisfeito", mas ainda assim não quis esquecer Toni Martínez e Evanilson, que no seu entender "são grandes jogadores, ao nível dos que jogaram hoje"."Estou satisfeito com o plantel. Demos uma demonstração disso mesmo, com força e a mostrar que todos os jogadores contam. O jogo da Champions mostrou-o. O mais importante é a equipa e a equipa tem tido um excelente comportamento no trabalho diário e isso depois vê-se nos jogos", destacou o técnico portista, que a finalizar assumiu ainda nada saber sobre o estado de Zaidu, defesa que saiu lesionado no arranque da segunda parte.