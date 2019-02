Sérgio Conceição: «Podíamos ter saído daqui vencedores»

"Nós fizemos uma parte de parte de grande nível, houve algumas situações no último terço, principalmente dentro da grande área, que precisavam de mais clarividência, mais tranquilidade, porque tivemos situações para ir para o intervalo com vantagem no marcador. Na 2.ª parte não devíamos permitir ao Moreirense sair uma ou outra vez com algum perigo, eles chegaram ao golo numa bola parada, mas continuámos à procura do golo. Fizemos o empate e tivemos mais uma situação para sair daqui vencedores. Criámos mas faltou eficácia.""Tivemos momentos e situações em posse muito interessantes, o Oliver e o Hector a aparecer em situações em que normalmente não aparecem... Fizemos a Liga dos Campeões a jogar em praticamente todos os jogos em 4x3x3 e não houve problemas nesse sentido, fizemos fase de grupos fantástica. Mas ficaria preocupado é se não tivéssemos volume de jogo como tivemos."Tivemos algumas ocasiões para ganhar o jogo de forma tranquila. O treinador do Moreirense dirá que o empate é justo porque o resultado é o que é. Mas este é o nosso 10.º jogo desde o início do ano, são muitos encontros, foi o 26.º sem perdemos e é de louvar o que este grupo tem feito.""Trabalhamos sempre em cima das coisas que não são positivas no jogo. Somos o FC Porto, um clube ganhador. No ano passado liderámos quase toda a época, passámos para trás a faltar dois meses e no final fomos campeões. Daqui a três meses vamos ver onde vamos estar, mas acredito que vamos estar à frente."