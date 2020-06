Sérgio Conceição: «Podíamos ter tido mais qualidade, mas o que importa são os três pontos»

O FC Porto sofreu para levar de vencido (0-1) o Paços de Ferreira, na Capital do Móvel, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS. Este resultado coloca os dragões na liderança isolada do campeonato com mais 6 pontos de que o Benfica, que perdeu na visita ao reduto do Marítimo.

No final do encontro, Sérgio Conceição elogiou a "entrega e atitude" dos seus jogadores, que conquistaram "três pontos" importantes para a luta pela conquista do título de campeão nacional, admitindo, ainda, que a sua equipa podia ter jogado com "mais qualidade" em alguns momentos do jogo.

"Em termos de entrega ao jogo e atitude não há nada a dizer dos meus jogadores, tiveram uma determinação muito grande. Foi um jogo difícil perante um bom adversário. O Paços está muito bem organizado, tem jogadores interessantes e ainda luta pelos seus objetivos. Sabíamos que não ia ser fácil", começou por dizer o técnico dos azuis e brancos.



Registo defensivo da equipa

"Quarto jogo consecutivo sem sofrer golos, mas faltou-nos algo no processo ofensivo. Podíamos, por vezes, ter tido mais posse de bola, mais qualidade, mas o que fica é certamente a vitória e os importantes três pontos. Quero dar parabéns aos jogadores."

Está mais perto da conquista do título?

"Sinto que continuamos a trabalhar. Se perguntar se estou feliz, não estou. Queria jogar melhor, marcar mais golos e chegar mais vezes à baliza adversária, mas não é fácil. As equipas estão a jogar cada vez melhor. A nossa vontade é sempre ganhar e fazer bons espetáculos, mas por vezes não dá. O que me preocupa agora é o jogo com o Belenenses [SAD]", concluiu.