Sérgio Conceição põe ponto final a movimento sobre Casillas: «Não têm noção do que se passa»

Com o título de campeão nacional já conquistado, Sérgio Conceição garante o FC Porto com o mesmo foco para os dois jogos que faltam da Liga NOS. Amanhã, pela frente no Dragão, os azuis e brancos vão encontrar um Moreirense "fresco e motivado", como o definiu o técnico na conferência de imprensa deste domingo. Conferência essa na qual abordou ainda os seus 100 jogos pelos dragões e a curiosa história do sócio de 96 anos que se "levantou sozinho" após a vitória frente ao Sporting que carimbou o título do FC Porto.





Não sou dessas coisas de gestão ou de premiar. Claro que poderá haver uma ou outra mudança, mas terá a ver com o jogo em si. Isso seria contrário ao que sou. Defrontamos equipas que nos merecem todo o respeito, como o Moreirense e o Sporting de Braga. Vamos entrar fortes e com o espírito com que estávamos antes do jogo com o Sporting.Título é título, é sempre muito bom. Claro que foi num contexto diferente por tudo o que se passou, não só no futebol mas com a pandemia. Acabou por ser diferente, mais cansativo. Não nos podemos esquecer que estamos aqui há mais de um ano a trabalhar, mas também foi gostoso como os outros títulos.Não dei murro na mesa, simplesmente exprimi o meu estado de espírito. Nos momentos difíceis é preciso falar e perceber o que está bem e mal. Foi o que aconteceu. Houve momentos muito importantes, não foi só esse. Houve sempre uma excelente relação com o presidente e resolvemos os problemas. Somos campeões, mas ainda falta conquistar outro título, a Taça. Agora, o foco é no Moreirense.Nunca digo a equipa, como sabem. Os jogadores são os primeiros a saber. Nos próximos jogos verão o que acontece.As pessoas que pedem isso não têm noção do que se passa. O Iker não pode jogar. Creio que não há permissão [médica] e não tem contrato com o FC Porto. Nem tem a ver com isso, até se podia fazer um contrato de um dia ou um mês para participar. Tem a ver com o estado de saúde. Foi um jogador super importante para todos nós, é um homem do futebol, e aquilo que lhe desejo na nova etapa, se se confirmar o regresso ao Real Madrid, é que tenha saúde e muita força.É um jovem como outros que acompanhámos durante o ano, que chamámos porque tinham qualidade. A seu tempo, tem ganho o seu espaço. Falar só do Fábio Vieira... Temos muitos miúdos que são valores seguros do FC Porto e que vão dar muitas alegrias num futuro muito próximos.