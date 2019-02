Sérgio Conceição: «Prefiro que se discuta o Pepe no meio do que se fale em toupeiras»

Sérgio Conceição esclareceu esta sexta-feira o posicionamento de Pepe e de Éder Militão na defesa do FC Porto . Com a chegada do primeiro, o segundo passou para a direita e o técnico dos dragões vêm com agrado essa discussão entre os adeptos, preferindo esse tema a outros mais polémicos."A equipa sofre mais golos? São histórias da carochinha. Tenho só a dizer que quando o Pepe chegou, ouvi muitos comentadores a dizerem que era o melhor setor defensivo da Europa e agora já é porque o Militão está à direita… Quando chegou o Pepe, coincidiu com a lesão do Maxi em Alvalade. Tínhamos a final four e estes ‘oitavos’, não é agarrar num jogador que fez meses a central e metê-lo na lateral. Tudo é trabalhado ao pormenor. Prefiro que nas redes sociais se discuta o Pepe no meio do que se fale em toupeiras e outras coisas mais. Isto é falar de futebol. Acho até engraçado os treinadores de banco, em casa, nas redes sociais. Não sou muito adepto delas mas utilizo-as", referiu em conferência de imprensa, sentenciando depois:"Se o Militão joga à direita, é porque entendo que o onze é mais forte dessa maneira, ponto".