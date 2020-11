Sérgio Conceição prepara jogo para a Taça de Portugal com 17 ausências

O FC Porto continua a preparar o embate com o Fabril, agendado para o próximo dia 21 (14h30), a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, com várias ausências no lote de disponíveis.

Na sessão de treinos realizada este sábado, a equipa orientada por Sérgio Conceição não pôde contar com o contributo dos jogadores que se encontram ao serviço das respetivas seleção, são eles: Sérgio Oliveira (Portugal); Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira e João Mário (Portugal Sub-21); Evanilson (seleção olímpica do Brasil); Marchesín (Argentina); Mbemba (RD Congo); Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia); Zaidu (Nigéria); Tecatito Corona (México); Nanu (Guiné-Bissau) e Marko Grujic (Sérvia).

Além dos internacionais, os dragões somam ainda a este lote de ausentes os lesionados Mbaye, Iván Marcano e Pepe, jogadores que permanecem entregues ao departamento médico do clube.

Os jogadores do FC Porto gozam agora dois dias de folga (domingo e segunda-feira) e voltam a treinar na próxima terça-feira, às 10h30, no Olival.