Sérgio Conceição: «Preparámos o jogo com o intuito de o ganhar nos 90 minutos»

Sérgio Conceição referiu que preparou a sua equipa para ganhar a Taça de Portugal logo nos 90 minutos. Na conferência de antevisão à final do Jamor, no sábado (17h15), o treinador portista negou qualquer trauma com penáltis e admitiu que esta prova é especial."Todos os jogos são para ganhar. Essa frase tem o seu peso e dita pela pessoa que foi... mas claramente as finais são para ganhar."Respondeu o assessor de comunicação: "Processo está em fasede insutrução por isso SC naõ é aconselhado a falar sobre esse tema.""Não, nenhuns. Preparámos o jogo com o intuito de o ganhar nos 90 minutos. Cada jogo tem a sua história e esta final terá a sua história. Contamos e trabalhamos sempre com o pensamento em todos os pormenores.""Analisamos todos os adversários, ao pormenor. A dinâmica de jogo do Sporting foi variando ao longo do tempo a partir do momento em que este treinador assumiu a equipa. É uma final importante para nós, no sentido de ser mais um título que podemos conquistar. Claramente queremos ganhar e depois faremos a análise sobre o que foi esta época.""Não há muitas coisas a mudar numa semana no discurso. A ambição é sempre a mesma no Olival. Os jogadores estão conscientes de que vão disputar uma final e o grupo está concentrado no que é importante: o jogo. Queremos causar mossa em algumas fragilidades do Sporting.""Levei tanta pancada como o relvado do Jamor esta época (risos). Conheço o Jamor desde os 15 anos, sabemos o que vamos encontrar e não haverá desculpa do relvado ou do vento.""Tenho a ambição de ganhar títulos. Tenho carinho especial pela Taça de Portugal e faz hoje 21 anos que a conquistei pelo FC Porto como jogador. Encerra aquilo que é a época. Estou confiante e tranquilo, o grupo tem dado uma resposta fabulosa nestes dois anos em que tem estado comigo.""Se estava a olhar para a tribuna? Normalmente olho em frente, não foi nada de especial."