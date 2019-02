Sérgio Conceição: «Pressão? Sentia no Olhanense quando os jogadores tinham dificuldade em arranjar comida»

Sérgio Conceição refutou esta sexta-feira a ideia de que o FC Porto esteja afetado pela diminuição da vantagem pontual para o Benfica no campeonato. O treinador lembrou outros tempos e frisou que está convencido de que esta fase menos positiva dos dragões já é passado."Espero esse resultado, porque a opinião pública é exatamente do resultado. A melhor exibição que fizemos fora foi contra ao Guimarães e ninguém fala na exibição, falam no empate. O que quero ver amanha é no fim do jogo uma vitória, que é o mais importante.""Temos sofrido um bocadinho com essas lesões. O Brahimi está fora amanhã. Estou aqui e sou pago para encontrar soluções e nunca vou desculpar-me com essas ausências. É verdade que são três jogadores que tem 60 por cento dos golos do ano passado, mas estarão outros e temos um bom exemplo: os três que entraram em Roma entraram bem e um deles fez o golo. A nossa força é essa, somos a equipa em que normalmente os jogadores que entram durante o jogo mais peso têm no resultado final. Confiança no grupo, gostava de ter toda a gente, mas não há que chorar e sim arranjar soluções.As pessoas agora falam no Aboubakar, mas perdemo-lo no início da época, o Tiquinho esteve três meses de fora, o Marega sustentou o ataque quatro ou cinco meses e não foi por isso que não passámos aos ‘oitavos’ e não estivemos uma série de jogos a ganhar. É preciso encontrar soluções no nosso grupo, temos de ser inteligentes e criativos na forma como trabalhamos a equipa com essas ausências. Em termos de números sabemos que têm peso, mas quem está disponível é quem é importante.""Nunca jogámos sentindo que estávamos confortáveis sobre o segundo e terceiro classificados. Jogámos sempre para ganhar, aconteceu esta fase, onde na minha opinião houve 45 minutos fracos da equipa, os segundos contra o Moreirense. No outro tempo de jogo podíamos ter feito golos. Há momentos em que a bola bate no poste e o adversário faz golo, momentos em que a bola do Tiquinho bate na trave e entra e outros em que bate e não entra. Em vez de mandarmos uma bola à trave, é mandarmos três ou quatro que se calhar já vai entrar.""Sentia-me afetado quando treinava o Olhanense e tínhamos cinco meses de ordenados em atraso e os jogadores tinham dificuldade em arranjar comida para comer em casa. Nunca estou afetado quando preciso de arranjar soluções para ganhar o jogo. Não é por aí, não há nada que me abale neste sentido. Obviamente que tivemos sete pontos de vantagem porque os adversários perderam pontos. Aconteceu esta fase connosco, estamos à frente e é preciso lembrar isto. Dependemos só de nós.""Estou plenamente convencido. Pode acontecer, no futebol há três resultados possíveis e já vi muita coisa no futebol. Agora acredito que essa fase da tal bola na trave já passou e amanhã vamos fazer um bom jogo e ganhá-lo. Principalmente ganhar.""Com a troca de treinador, a equipa não marca muito mas também não sofre. Mudou a estrutura habitual, tem jogado mais num 4x4x2 losango, é uma equipa poderosa em termos físicos, tem jogadores interessantes, boas individualidades. Vai ser um jogo dentro do que tem sido no campeonato, fica mais ou menos difícil consoante o que o FC Porto fizer. Temos obrigação de ganhar. Temos de trabalhar muito para o fazer.""É raro. Correu mal contra o Moreirense? Eu até sou supersticioso e não tinha pensado nisso. Temos de fazer o nosso jogo. Depois ou antes… O ano passado jogámos quase sempre depois e foi muito competitivo até ao final. Não foi por aí. Não é relevante."