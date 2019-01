Sérgio Conceição provocou sururu a festejar o golo do apuramento

As incidências do jogo fizeram com que Sérgio Conceição vivesse quase todos os lances com grande intensidade e a explosão deu-se quando Hernâni marcou o golo do apuramento. O técnico dos dragões começou por virar-se para trás do banco, onde estavam os adeptos do Leixões, e depois para o banco adversário, provocando um sururu imediatamente travado pela intervenção dos stewards e forças policiais. Mesmo assim, não se livrou de ser atacado por diversos objetos que voaram da bancada.

Após o final do jogo, houve vários sócios leixonenses que ainda ficaram a aguardar pela saída de Conceição do relvado, onde fez a ‘flash interview’, mas aí as coisas foram bem mais tranquilas.

Mas as reações de Conceição já tinham suscitado a ira dos leixonenses, quando, no final da primeira parte do prolongamento, o técnico foi ao encontro do árbitro João Capela para lhe manifestar o seu desagrado pelo golo anulado a Soares. Para além de Conceição, foram protestar o diretor-geral Luís Gonçalves e o guarda-redes Iker Casillas, o que também provocou um burburinho junto dos adeptos do Leixões.