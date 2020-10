Sérgio Conceição: «Público no estádio peca por tardio»

O FC Porto - Olympiacos vai ser o primeiro jogo no Dragão a receber adeptos desde a eclosão da pandemia em Portugal. Esta terça-feira, estarão na casa portista 3.750 apdeots para assistir à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.





Um cenário que agrada bastante a Sérgio Conceição, mas que, na ótica do técnico, já peca por tardio. "É com muito gosto que vejo o regresso do público, mas peca por tardio. Olhando para o que tem sido o panorama em alguns eventos onde tem havido público e não de uma forma tão segura como num estádio...", lamentou o técnico.