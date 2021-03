Sérgio Conceição: «Quando achamos que está tudo bem é quando não está»

Depois de eliminar a Juventus e carimbar o passaporte para os quartos da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição admite que nem assim chegou ao Olival a sorrir nos dias seguintes.





"Ainda fico pior. No sentido de perceber que nós não estávamos asim tão mal depois do jogo com o Sp. Braga e como agora não estamos numa forma fantástica. Continuamos a cometer erros, temos de melhorar comportamentos individuais, e da responsabilidade que temos no campeonato. Continuar a acreditar que podemos ganhar os nossos jogos e depois fazer as contas. Esse sentido de reponsabilidade continua no máximo. Esses momentos de euforia externa preocupam-me porque os jogadores são muitas veszes influenciados por esse ambiente. Eu, como líder da equipa, tenho de frisar esse trabalho a fazer, que o grupo esteja consciente que temos um jogo importante com o Paços. Esse é o meu trabalho e um bocadinho o que é o meu caráter. Há outros patamares acima para conquistar, quando achamos que está tudo bem, não está nada bem. Quando estamos distraídos, não nos preocupamos com o pormenor, surgem dissabores que não quero ter. Demos um passo importante, o jogo que passou vai ficar para a história pelas incidências do jogo e contra quem era, com jogadores dos melhores do mundo e estamos satisfeitos com isso. Mas é só mais um passo que demos, faz parte do passado recente. Agora é olhar para o Paços, tem feito um excelente campeonato, bem orientado. Depois, tudo o que anda à volta, é interessante, mas não mais importante que o Paços merece", afirmou este sábado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira (amanhã, 20 horas).