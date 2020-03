Sérgio Conceição: «Quando fecho os olhos e penso em FC Porto vejo a figura do nosso presidente»

O FC Porto está na liderança da Liga mas nos últimos tempos tem vivido momentos conturbados extra-futebol. O relatório e contas, os sucessivos candidatos à presidência, as recentes buscas da Autoridade Tributária (que também estiveram em outras SAD) são algumas das dores de cabeça de Pinto da Costa, mas o treinador garante que a equipa está imune a tudo isso.





"Não houve um comentário sobre essas questões durante a semana. Posso jurar pelos meus filhos. Não nos compete comentar nem perder tempo com essas situações, que fazem parte do futebol, fazem parte do momento do FC Porto, mas nós não temos nada a dizer sobre isso. Quando fecho os olhos e penso em FC Porto vejo a figura do nosso presidente. Amanhã jogamos com o Rio Ave e isso é importante neste momento", referiu Sérgio Conceição.O técnico foi também inquirido sobre se a operação 'Fora de Jogo' credibiliza ou não o futebol. "É a história do copo meio cheio ou meio vazio. Tudo o que for para trazer maior clareza do futebol português é positivo. Quem não deve não teme. Se as autoridades acham que têm de investigar, que investiguem."