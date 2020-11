Depois da vitória na Liga dos Campeões a meio da semana, o FC Porto regressa ao campeonato, onde amanhã defronta o Santa Clara. Sérgio Conceição quer a equipa focada e determinada a conquistar os três pontos nos Açores, até porque os dragões não podem perder mais pontos. Numa conferência que teve lugar pouco depois do cortejo fúnebre de Reinaldo Teles, na sala de imprensa estiveram os adjuntos, Vítor Bruno, Diamantino Figueiredo, Eduardo Oliveira e Dembelé. Pepe também esteve no auditorio.





"Temos de olhar para o jogo como uma final, não temos espaço para perdemos mais tempo, mais pontos, e correr o risco de nos distanciar-mos do primeiro lugar.""Olhamos para este encontro como jogo do campeonato, queremos ganhar os três pontos para estamos numa situação de podermos olhar para as equipas que estão à nossa frente e estarmos cada vez mais próximo delas. Pensamos só em nós, em fazer um jogo competente."Sérgio Conceição não responde, o assessor de imprensa manda avançar."Desde que aqui estamos é inédito. Não me tira o sono mas é a relidade. Temos de ver o que temos de fazer para o mais rápido possível estarmos no lugar que queremos. Isso passa por pontos e vitórias, por isso estamos muito focados no próximo jogo.""Mesmo se fossem de competições internas, cada jogo tem a sua história, a sua vida e a sua estratégia. Todos os jogos são diferentes e esse trabalho é feito. Mas nó chegámos ontem às 4h30 da manhã e vamos jogar com menos de 72 horas de intervalo. Não tem a ver com a nossa preparação, tem a ver com o risco de os jogadores se lesionarem. O Jurgen Klopp já falou nisso... É bom estarmos na Europa, mas temos de olhar para um contexto mais generalizado, para as seleções, os amigáveis... É importante haver alguma proteção, tem a ver com o final da época passada, o descanso que os jogadores não tiveram... Vamos jogar com menos de 72 horas e se não ganhar o Sérgio Conceição não percebe nada disto."