Sérgio Conceição: «Que clube não necessita de toda a gente a remar para o mesmo lado?»

Sérgio Conceição quebrou o silêncio depois de ter colocado o lugar à disposição na sequência da derrota na final da Allianz Cup. Após vencer o Gil Vicente (2-1), o treinador do FC Porto foi parco em palavras.





"No momento certo falarei disso. Qual é o clube que quer ganhar que não necessita de toda a gente a remar para o mesmo lado? Faz parte do futebol e destas grandes instituições. Mais importante é que hoje ganhámos. Depois de uma derrota na Taça da Liga demos uma resposta importante e missão cumprida. Agora é pensar já no próximo jogo do campeonato", disse o técnico portista quando questionado sobre a flash interview explosiva que concedeu há dias."Sim, não podemos esquecer o contexto deste jogo e tudo o que aconteceu há 3 dias. As expectativas eram grandes para dar a Taça da Liga aos adeptos, que nos falta no museu. Isso notou-se na primeira parte. Eles são humanos, conheço a frustração de uma derrota em que queríamos muito ganhar. Por tudo o que façamos em termos motivacionais por vezes não é suficiente. Falhámos algumas ocasiões em que costumamos ser mais eficazes. Sofremos golo no único remate enquadrado do Gil na primeira parte. Mas reagimos imediatamente e na segunda parte houve uma equipa bem mais sólida e tranquilidade. Podíamos ter mais um golo mas é justo ganhar pela margem mínima.""Além do que são as dificuldades dos jogos temos tido problemas físicos. O Zé Luís, Pepe e Nakajima de fora, depois Danilo e Otávio. Cinco jogadores importantes e hoje no aquecimento o Aboubakar sentiu desconforto no joelho que o impediu de estar no banco. É o quadro que temos, normalmente não me queixo.""Merecem, estou atento à nossa equipa B e formação. Não comando a equipa B e de sub-19, sou funcionário do clube que se preocupa com a equipa principal e estou atento aos jovens valores que a podem integrar."