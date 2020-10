Sérgio Conceição: «Quem não entender a identidade do FC Porto não pode estar aqui»

Na reação ao empate (2-2) do FC Porto em Alvalade no clássico com o Sporting, Sérgio Conceição enviou um 'recado' para o plantel portista.





"Por vezes subvalorizamos o nosso campeonato. Há aqui bons jogadores e bons treinadores, mas é preciso trabalhar e correr. Para entender a identidade do FC Porto demora algum tempo e quem não a entender, tenho pena, mas não pode estar aqui no nosso grupo", afirmou o treinador do FC Porto na flash interview, em declarações à Sport TV."Não foi o resultado que esperávemos, contávamos vir aqui ganhar. Foi um bom jogo, com uma primeira parte muito intensa, em muitos momentos muito bem jogada e com várias situações para fazer mais golos. O Sporting criou uma ou outra situação que partiu mais de alguma falta de concentração nossa individual do que aquilo que foi estrategicamente preparado. Acontece, o jogo é feito de erros", considerou Sérgio Conceição, numa primeira análise ao encontro."Na 2ª parte demos mais iniciativa ao Sporting e a equipa, naquilo que era a saída para o ataque, perdeu algumas bolas na transição defesa/ataque nos primeiros 15/20 minutos, que normalmente não perdemos. Quando o onze inicial ficou desgastado, tentamos mudar mas mudámos e não melhorámos... tirando a entrada do Taremi, que criou uma situação de golo, tivemos mais uma ou outra para fazer o 3-1 e matar o jogo. Não o fizemos, que foi um pouco a imagem do jogo, com uma falta de agressividade da nossa parte que não é normal. Principalmente dos jogadores mais novos, ainda não tão entrosados. Por vezes perguntam o porquê de jogar alguns jogadores, mais conhecedores do nosso processo e hoje têm a resposta. O golo parte da uma ação que era preciso mais agressividade na saída para o ataque", acrescentou."Foi um bom jogo da minha equipa, obviamente que estou desiludido. O Sporting deve estar contente pelo empate, eu estou desiludido por ter perdido 2 pontos importantes", concluiu o treinador dos dragões.