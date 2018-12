Sérgio Conceição quer acabar ano com triunfo frente ao Belenenses

Sérgio Conceição frisou este sábado que o FC Porto tem a ambição de terminar 2010 com uma vitória. "É um jogo onde temos de ganhar, estarmos atentos também à forma como se vai desenrolar o jogo em Chaves, mas principalmente focados naquilo que é o nosso jogo. Para nós é importante garantir a presença na Final Four, como no ano passado. O Belenenses, não jogando para a qualificação, poderá jogar de forma mais tranquila e isso até pode ser até uma vantagem em relação aos outros dois jogos que fizemos contra eles", disse o treinador ao Porto Canal, em antevisão ao encontro de domingo (17 horas) para a Allianz Cup.O treinador do FC Porto rotulou o jogo como "importantíssimo" e explicou porquê. "É um jogo que, ganhando, conseguimos o acesso a uma meia-final de um objetivo que nós temos, a Taça da Liga. Garantindo o triunfo, iria coincidir também com a 16.ª vitória consecutiva e viria acabar da melhor forma um ano que foi muito bom. Passar para o novo ano com uma vitória é muito melhor do que passar com outro resultado."