Sérgio Conceição quer 'vingança'

Sérgio Conceição nunca foi pessoa de se acomodar ou deixar algo por dizer. E memória é coisa que não falta ao atual treinador do FC Porto. Esta noite é especial porque terá pela frente, no comando do Varzim, um antigo companheiro de equipa e de Seleção Nacional. Mais do que isso, um rival na luta pela titularidade no lado direito do ataque portista, em 1997/98. Várias foram as vezes em que António Oliveira teve de os conciliar na equipa para não desperdiçar talento... e não deixar ninguém com azia no banco.

Agora em campos opostos, Conceição manifestou a sua satisfação por reencontrar um "amigo de longa data" e, em jeito de brincadeira, revelou que tem umas contas para ajustar com Capucho desde os tempos de jogador. "Quando ele chegou do V. Guimarães, algumas vezes fiquei chateado, pois tive de jogar a lateral-direito para ele jogar mais à frente e não gostava muito. Espero conseguir um resultado positivo neste jogo para, de certa forma, vingar essa situação... Brincadeiras à parte, o Capucho foi um excelente jogador e tive a oportunidade de partilhar o balneário com ele. É um treinador de qualidade que está a tentar afirmar-se no futebol português e creio que tem todas as possibilidades para o conseguir, podendo tornar-se um treinador de eleição no futuro", apontou o técnico dos dragões, em declarações ao Porto Canal.

Mas a noite de hoje não serve apenas para proporcionar o reencontro entre dois antigos jogadores ligados à história do FC Porto e que contribuíram para o penta. O Varzim também está ligado à trajetória de Sérgio Conceição ainda nas Antas, já que foi frente à equipa poveira, no velhinho estádio dos dragões, que o atual técnico marcou o seu primeiro golo pelo FC Porto. Aconteceu na época 1996/97, numa eliminatória da Taça de Portugal.